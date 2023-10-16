Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут умеренные дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пяти до десяти градусов тепла, в Москве — от семи до девяти градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее автоюристы и синоптики рассказали, когда нужно менять автомобильную резину на зимнюю.