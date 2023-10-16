Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник
Дожди и до плюс 10 градусов ожидаются в Московском регионе в понедельник
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут умеренные дожди.
Температура воздуха в Подмосковье составит от пяти до десяти градусов тепла, в Москве — от семи до девяти градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.
Ранее автоюристы и синоптики рассказали, когда нужно менять автомобильную резину на зимнюю.