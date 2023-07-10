Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 10 июля, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь.

Согласно данным, приведенным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от 18 до 23 градусов тепла, в столице — от 19 до 21 градуса тепла.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет северо-западного и северного направлений с порывами до пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В выходные регион накрыли сильные ливни. В Коломне затопило несколько улиц и площадь у железнодорожного вокзала. Несколько населенных пунктов городского округа остались без электричества.

Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, все службы были приведены в режим повышенной готовности, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды.