Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник
Дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в понедельник
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В понедельник, 10 июля, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь.
Согласно данным, приведенным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от 18 до 23 градусов тепла, в столице — от 19 до 21 градуса тепла.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет северо-западного и северного направлений с порывами до пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
В выходные регион накрыли сильные ливни. В Коломне затопило несколько улиц и площадь у железнодорожного вокзала. Несколько населенных пунктов городского округа остались без электричества.
Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, все службы были приведены в режим повышенной готовности, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды.