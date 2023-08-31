Жителям Подмосковья рассказали о погоде в последний день лета

Теплая и сухая погода ожидается в столичном регионе в последний день лета. По данным синоптиков, в четверг, 31 августа, будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 749 миллиметров ртутного столба.

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