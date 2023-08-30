Не закаливание и не витамины: три простых шага, которые уберегут вас от простуды в межсезонье

Теплая летняя погода скоро сменится на холодные осенние дни. Важно межсезонье пережить в хорошем настроении и без простуд, а именно полезные привычки помогут не заболеть осенью.

Сон важнее всего

По словам эксперта, здоровый сон является главным базовым средством от вирусов и простуд. Недосып снижает иммунитет и делает организм уязвимым перед внезапными болезнями. Поэтому важно, чтобы сон длился 6–8 часов, был непрерывным и по возможности с засыпанием в одно и то же время.

«Другой, казалось бы, банальный совет – утепляться, чтобы не заболеть осенью. Однако погода при смене сезонов сильно изменчива и многие одеваются легко, когда видят за окном солнце, но в любой момент может подуть сильный и холодный ветер или начаться дождь», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач Руслан Тарасенко.

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Поэтому с собой лучше всегда носить шапку, которая при необходимости убережет голову, а также дождевик. Кроме того, на случай резкого похолодания следует брать с собой утепленную ветровку, а с первыми заморозками под рукой необходимо иметь шарф и перчатки. Однако если все же случилось переохлаждение, то согреться поможет теплый душ.

Увлажните воздух

Помимо этого, с приходом холодов начинается отопительный сезон и воздух в квартире становится сухим, что не очень хорошо. Поэтому отличным решением при работающих батареях станет компактный увлажнитель воздуха.

«Также по утрам и вечерам можно проветривать помещение, но не длительное время. Еще осенью держать организм в тонусе помогут травяные отвары, теплые напитки из свежих и замороженных фруктов и ягод», – уточнил эксперт.

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