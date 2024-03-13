Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов тепла, в Москве — от четырех до шести градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят семь миллиметров ртутного столба.

Ранее врач Мария Беляева рассказала, какая погода может спровоцировать инсульт.