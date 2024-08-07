Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Переменная облачность и кратковременные дожди — такая погода ожидается в столичном регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье воздух прогреется до двадцати шести градусов тепла, в Москве — до двадцати пяти градусов, отмечают синоптики.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, а атмосферное давление составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Московском регионе в первой половине августа.