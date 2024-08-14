Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве составит от двадцати одного до двадцати трех градусов тепла, в Подмосковье — от девятнадцати до двадцати четырех градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, возможны порывы до четырнадцати метров.

Атмосферное давление, по информации синоптиков, составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.

Ранее диетолог Анастасия Тараско назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета.