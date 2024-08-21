Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается сухая и почти безветренная погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов.

Ветер будет восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, указали синоптики, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие продукты помогают укрепить иммунитет.