Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду
Без осадков и до 26 градусов тепла ожидается сегодня в столичном регионе
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Сегодня в столичном регионе ожидается сухая и почти безветренная погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов.
Ветер будет восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, указали синоптики, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.
Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие продукты помогают укрепить иммунитет.