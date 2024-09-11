Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов.

Осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-восточного направления с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, отметили синоптики, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в начале сентября был установлен рекорд атмосферного давления.