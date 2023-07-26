Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

В среду, 26 июля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и град.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов.

Ветер ожидается южного направления со скоростью пять-десять метров в секунду. При грозе порывы могут достигать двадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину за сутки выпало девяносто миллиметров осадков, что составило 109 процентов от месячной нормы.