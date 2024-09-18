Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Погода в Московском регионе в среду будет малооблачной, осадков не прогнозируется.

В столице воздух прогреется от плюс двадцати четырех до плюс двадцати шести градусов, в Подмосковье — от плюс двадцати одного до плюс двадцати шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет переменных направлений от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот шестьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион придут первые заморозки.