Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду
Без осадков и до 25 градусов тепла ожидается сегодня в Московском регионе
Фото: [медиасток.рф]
Сегодня в Москве и в Подмосковье ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.
Температура воздуха в столице составит от двадцати трех до двадцати пяти градусов тепла, в области — от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.
Атмосферное давление, уточнили синоптики, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.
Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, когда столичный регион покинут заморозки.