Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в Москве и в Подмосковье ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в столице составит от двадцати трех до двадцати пяти градусов тепла, в области — от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, уточнили синоптики, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, когда столичный регион покинут заморозки.