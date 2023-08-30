Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду
Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Московском регионе в среду
Фото: [©Антон Вергун/РИА Новости]
Переменная облачность и преимущественно без осадков — такая погода ожидается в столичном регионе в среду, 30 августа.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов. Ветер будет южного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным метеорологов, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики рассказали, что в первый день осени воздух в Московском регионе может прогреться до плюс тридцати градусов.