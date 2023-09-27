Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе будет небольшая облачность, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер прогнозируется переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в октябре в Московский регион вернется теплая погода.