Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду
Небольшая облачность и до плюс 21 градуса ожидаются в Московском регионе в среду
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Сегодня в столичном регионе будет небольшая облачность, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер прогнозируется переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 759 миллиметров ртутного столба.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в октябре в Московский регион вернется теплая погода.