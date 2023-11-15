Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду
Небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в среду
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки.
Температура воздуха в Подмосковье составит от минус одного до плюс четырех градусов, в Москве — от плюс двух до плюс четырех градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Ветер будет северного направления со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки выпало сорок процентов месячной нормы осадков.