Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

В среду, 19 июля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Московской области составит от 16 до 21 градуса тепла, в Москве — от 17 до 19 градусов.

Ветер прогнозируется западного направления, местами порывы могут достигать восемнадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 736 миллиметров ртутного столба.

В связи с непогодой Минтранс Подмосковья напомнил жителям региона о необходимости соблюдать правила дорожного движения.