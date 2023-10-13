Жителям Подмосковья рассказали о погоде в выходные

В предстоящие выходные в Московском регионе будет дождливая, но теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит «Интерфакс» .

Метеоролог пояснил, что дневная температура воздуха в субботу и воскресенье составит от двенадцати до шестнадцати градусов тепла, такие показатели характерны для сентября. Однако воздушные массы, которые станут перемещаться с юга и юго-запада, будут насыщены влагой, поэтому после полудня в субботу начнется «основательный» дождь.

Помимо этого, в субботу местами прогнозируются грозы и сильный ветер, порывы которого могут достигать восемнадцати метров в секунду, добавил метеоролог. В воскресенье, продолжил Вильфанд, интенсивность дождя заметно уменьшится, однако погода все равно будет облачной и ветренной.

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