Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Жара до 30 градусов без осадков ожидается сегодня в Подмосковье

Общество
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Сегодня в столичном регионе будет жаркая и сухая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве составит от двадцати восьми до тридцати градусов тепла, в Подмосковье — от двадцати пяти до тридцати градусов.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот пятьдесят три миллиметра ртутного столба.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, можно ли купаться в подмосковных водоемах в конце августа.

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