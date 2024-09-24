Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается теплая и сухая погода, будет переменная облачность.

Температура воздуха в Москве составит от восемнадцати до двадцати градусов тепла, в Подмосковье — от семнадцати до двадцати двух градусов, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду, а атмосферное давление составит семьсот пятьдесят три миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, когда в столичном регионе закончатся заморозки.