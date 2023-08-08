Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 9 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут умеренными.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати четырех до двадцати девяти градусов тепла, в Москве — от двадцати пяти до двадцати семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер прогнозируется юго-восточного и западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, что до конца августа в Московском регионе не ожидается жаркой погоды.