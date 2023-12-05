Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шести до одиннадцати градусов мороза, в Москве — от восьми до десяти градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На дорогах образуется гололедица. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.

Ранее метеорологи рассказали, что в первой декаде декабря в Московском регионе ожидаются морозы до минус двадцати пяти градусов.