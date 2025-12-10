Жителям Подмосковья рассказали о правилах перевозки новогодних елей в поездах ЦППК
Жители Подмосковья смогут перевезти новогодние ели в поездах ЦППК
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Жители Подмосковья смогут провозить новогодние ели в пригородных поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) при соблюдении правил провоза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Бесплатно можно провозить деревья весом не более 36 кг и параметрами длины, ширины и высоты менее 180 см. При этом оно должно быть чистым, не царапать обшивку сидений и не мешать другим пассажирам. Если параметры ели превышают норму, пассажирам нужно приобрести билет в кассе или билетном автомате.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.