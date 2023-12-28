Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МФЦ в новогодние праздники

Режим работы подмосковных МФЦ в новогодние праздники будет изменен, в центрах в эти дни не будут принимать и выдавать документы. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«В последнюю субботу года в подмосковных МФЦ можно забрать готовые документы и оформить некоторые услуги с электронным документооборотом. 1 и 7 января — нерабочие дни для всех центров», — уточнила глава ведомства Надежда Куртяник.

В это воскресенье, 31 декабря центры с семидневной рабочей неделей будут оказывать услуги по регистрации смерти, оформлению захоронений с 8:00 до 15:00, дежурные МФЦ в праздничные дни будут принимать заявления по регистрации смерти и захоронения. 9 января все центры вернутся в обычный режим работы. Узнать подробнее о работе МФЦ в праздники можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.