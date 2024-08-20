Жителям Подмосковья рассказали о том, что такое Диаскинтест

Диаскинтест представляет собой современный метод диагностики туберкулеза. В ходе него врач делает внутрикожную пробу с использованием специфических антигенов, чтобы выявить инфекцию и оценить активность болезни. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В отличие от пробы Манту, Диаскинтест исключает ложноположительные результаты, что особенно важно для точной диагностики. Этот тест рекомендуется использовать как дополнительный метод при сомнительных результатах Манту, позволяя более точно выявлять активные формы заболевания», — сообщил главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В ведомстве уточнили, что данный тест нужно проводить каждый год как детям в возрасте восьми лет и старше, так и взрослым в случае подозрения на туберкулез.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.