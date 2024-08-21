В подмосковном противотуберкулезном диспансере рассказали о том, что такое проба Манту
Фото: [ГБУЗ МО «МОКПТД»]
Проба Манту представляет собой аллергическую кожную пробу, которая позволяет диагностировать туберкулезную инфекцию и определить, есть ли у ребенка иммунный ответ на возбудителя туберкулеза — палочку Коха. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Результаты теста позволяют врачам оценить уровень защиты организма и при необходимости направить ребенка на дальнейшие обследования. Манту не является прививкой, а представляет собой аллергическую пробу, которая безопасна и необходима для ранней диагностики туберкулеза», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
В сообщении уточнили, что такую процедуру проводят детям каждый год в ходе профилактического обследования на туберкулез, чтобы вовремя выявить инфицированных туберкулезом и начать лечение или профилактику болезни.
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