В подмосковном противотуберкулезном диспансере рассказали о том, что такое проба Манту

Проба Манту представляет собой аллергическую кожную пробу, которая позволяет диагностировать туберкулезную инфекцию и определить, есть ли у ребенка иммунный ответ на возбудителя туберкулеза — палочку Коха. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.