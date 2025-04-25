Жителям Подмосковья рассказали о возможности подать заявку на форум «Сильные идеи для нового времени»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и предложить свою идею или проект. Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия.

Сделать это можно до 15 мая по ссылке.

Так, например, в 2024 году студент ИТМО, руководитель «Волонтерского центра „АрхивНО“ Никита Ноябрьский предложил сделать архивы доступнее для граждан, чтобы можно было восстановить историю своей семьи. Его инициатива попала в топ-10 лучших идей форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 18+