Жителям Подмосковья рассказали об акции «Нашим Героям», приуроченной ко Дню защитника Отечества

С 20 февраля по 24 февраля в 89 субъектах России будет проходить Всероссийская акция «Нашим Героям», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Ее реализует Федеральное агентство по делам молодежи при участии некоммерческих и партнерских организаций.

Участниками станут более 2,5 млн жителей, а также 235 тыс. волонтеров. В рамках мероприятия будут организованы адресные поздравления, оказана практическая помощь в решении бытовых вопросов. Кроме того, при участии ветеранов в рамках акции проведут просветительские мероприятия. Желающие смогут присоединиться к онлайн-флешмобу #Нашим героям, принять участие в сборе гуманитарной помощи, возложению цветов и не только.

Жителям Подмосковья напомнили, что праздник является символом патриотизма, солидарности и благодарности к тем, кто готов нести службу и риск для защиты своей страны. Он посвящен военнослужащим специальной военной операции, ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто посвятил свою жизнь защите государства. Акция направлена на поддержку защитников Отечества, укрепление связи поколений и формирование чувства общенационального единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+