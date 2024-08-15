Жителям Подмосковья рассказали, почему дыню нельзя есть с другими продуктами

«Если, условно говоря, вы съели дыню, она будет «тащить» за собой другие продукты, съеденные до нее, так как в желудке она не задерживается. Это будет приводить к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте — тяжести, вздутию, отрыжке, нарушениям стула, потому что другая пища не успела перевариться в желудке и не может доперевариться в кишечнике», — сказала Сухорукова.