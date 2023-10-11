Жителям Подмосковья рассказали, почему не стоит согреваться глинтвейном
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Горячие алкогольные напитки, например, глинтвейн, не помогут согреться и нанесут вред здоровью человека. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковье Виталий Холдин.
По словам врача, напитки, содержащие нагретый алкоголь, могут привести к быстрому опьянению. Поэтому, если не рассчитать дозу и выпить слишком много таких «коктейлей», самочувствие человека может ухудшиться.
«К сожалению, нередки случаи, когда человек незаметно перебирает такими кажущимися безобидными напитками, что приводит к несчастным случаям и отравлениям», — отметил Холдин.
Нарколог подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует, и посоветовал согреваться традиционными напитками — горячим чаем, морсом.
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