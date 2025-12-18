Жителям Подмосковья рассказали, в какую погоду наступит Новый год

Москвичам и жителям Московской области рассказали о погоде в новогоднюю ночь. В комментарии RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила , что до воскресенья, 21 декабря, существенных изменений в столичном регионе не ожидается.

По ее словам, погода останется облачной, но без осадков, с ночными температурами от минус 1 градуса до плюс 1 градуса по Цельсию и дневными — до плюс 2.

Однако уже со следующей недели в Москву и Подмосковье вернутся морозы, уточнила Позднякова. Во вторник, 23 декабря, небо будет облачным с прояснениями, возможен небольшой снег. Северо-восточный ветер принесет похолодание, и температура опустится до отметки минус 5.

Похожая погодная картина, согласно прогнозу эксперта, сохранится вплоть до 31 декабря. В новогоднюю ночь москвичей и жителей области, вероятно, ждет морозная погода.

В Подмосковье температура может составить от минус 5 до минус 10, а в самой столице — около минус 7. Не исключен и небольшой снегопад, который добавит зимней атмосферы.

Ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в столичном регионе ожидается изменение погодных условий.