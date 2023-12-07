Жителям Подмосковья стало проще оформлять онлайн-заявление на бесплатный участок

К услуге по предоставлению бесплатных земельных участков, которая размещена на региональном портале госуслуг, подключили «умный» сервис. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

«Мы постоянно улучшаем электронные услуги, чтобы оформлять заявления можно было еще быстрее и проще. Например, новый сервис подключили к еще одной земельной услуге. При заполнении заявки пользователь портала вводит кадастровый номер участка, а система автоматически загружает основные характеристики: адрес, площадь, вид разрешенного использования, категорию», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Услугой можно воспользоваться здесь. Она доступна как для физических, так и для юридических лиц. В рамках нее можно получить участки, находящиеся в госсобственности, а также те, которые имеют установленные границы и стоят на кадастровом учете.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.