Жителям Подмосковья в преддверии акции «Лес Будущего» напомнили о том, как сажать деревья

Завтра в Подмосковье стартует ежегодная акция по посадке деревьев «Лес Будущего», которая пройдет в рамках международной акции «Сад Памяти». В связи с этим Комитет лесного хозяйства Московской области напомнил местным жителям о том, как проводится посадка сеянцев под меч Колесова.

Так, гражданам рекомендует работать в паре — мечник, которые управляет мечом, и сажальщик — сажает сеянцы. Мечник должен поднять меч двумя руками и резко углубиться в почву на глубину 25-30 сантиметров, после чего сделать углубление в виде узкой щели шириной не менее 10 сантиметров и вынуть меч из почвы. Сажальщику предстоит поместить сеянец в образованную лунку, бросить в нее немного земли, чтобы расправить корень, и закрыть его землей.

«После этого сажальщик делает проверку. Корневая система сеянца должна быть плотно зажата и не должны оставаться воздушные полости. Если плотность прилегания не обеспечена и сеянец можно легко вытянуть из земли — приживаемость его маловероятна», — добавили в ведомстве.

Отметим, что выбрать удобную площадку для участия в акции можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.