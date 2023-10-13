Жителю Германии вручили постоянный вид на жительство в России в Миграционном центре Одинцово

Житель Германии Свен Марко Марио Кун получил постоянный вид на жительство в России в одинцовском Миграционном центре.

Он переехал в Россию в 2004 году, с 2011 года официально работает преподавателем английского и немецкого языков в АНОДО «Международная языковая школа ILS» в Красногорске.

«В настоящее время занимаюсь полезной общественной деятельностью, являюсь волонтером, поддерживаю Россию и регулярно езжу в Донецк, Брянск и другие города с гуманитарной помощью. <…> В августе 2023 года я подал документы на получение российского гражданства с отказом от немецкого», — рассказал он.

Свен Марко Марио Кун добавил, что хочет жить в России и «делает для этого все возможное».

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