Жительниц Курской области вернули домой с Украины

Две жительницы населенных пунктов Мартыновка и Гуево, расположенных в Суджанском районе Курской области, смогли вернуться на территорию России с Украины. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн через свой официальный телеграм-канал.

Согласно заявлению чиновника, возвращение женщин в Москву стало возможным благодаря поддержке уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Для их транспортировки в столицу был направлен специальный транспорт. По распоряжению Хинштейна, прибывших курянок встретили представители областной администрации, которые оказывают им сопровождение в пути.

Ожидается, что через нескольких часов женщины прибудут домой. Для них заранее подготовлены места в пунктах временного пребывания. По прибытии, курянкам будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая поддержка в случае необходимости.

Специалисты окажут помощь в восстановлении утраченных документов и оформлении положенных выплат, обеспечивая всем необходимым, подытожил временно исполняющий обязанности губернатора региона.

Ранее сообщалось, что России передали 27 тел погибших российских военнослужащих.