Жительниц Подмосковья научат совмещать профессию и семью в новом курсе проекта «Профразвитие»

Проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает новый образовательный курс для жительниц Подмосковья — «Как все успевать: быть успешной дома и на работе», участницами могут стать студентки, молодые девушки-специалисты, будущие матери и те, кто уже совмещает заботу о детях и карьеру. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Данный курс позволит найти баланс между работой и семьей, он доступен по ссылке.

«Курс, который запускает проект «Профразвитие» – это не просто разговор о балансе между карьерой и материнством. Это доказательство того, что современная женщина в нашей стране может не бояться выбирать и семью, и развитие», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках курса участницам будут доступны подкасты на тему того, как выстроить диалог с работодателем, если нужна гибкая занятость, как совмещать учебу с уходом за ребенком, как найти психологическую поддержку и не только. Кроме того, в рамках него представят памятку с актуальными мерами поддержки, на которые можно претендовать. Курс создали при поддержке первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства, председателя общественного движения «Совет матерей» Татьяны Буцкой.

Отметим, что проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 16+