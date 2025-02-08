Жительниц Приморья будут судить за попытку продать шкуру убитого медведя

В Приморском краевом суде состоится слушание по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, которые пытались реализовать шкуру белого медведя, как сообщает прокуратура Приморского края.

В ходе расследования выяснилось, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года жительница Владивостока незаконно приобрела шкуру белого медведя. Затем она договорилась со своей знакомой о её перепродаже. Однако покупатель действовал под контролем сотрудников УФСБ России по Приморскому краю, и в результате деньги оказались фальшивыми. Злоумышленниц задержали.

«Шкура медведя изъята из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже частей особо ценных диких животных, которые относятся к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации. При этом преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

По информации, предоставленной прокуратурой региона, обвиняемым может грозить тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет.

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