Чешская газета iDNES написала о серьезных вызовах, с которыми может столкнуться украинская армия в свете последних событий в конфликте на востоке Украины.

Отступление из Авдеевки и захват этого населенного пункта российскими вооруженными силами могут стать сигналом серьезного поворотного момента во всем противостоянии.

Согласно информации, представленной в издании, украинская армия ощущает на себе все большее давление и натиск со стороны российских военных. Это может привести к увеличению риска потери других населенных пунктов на Украине и продолжению прорывов фронта в пользу российских сил.

Данные о текущей ситуации свидетельствуют о том, что Вооруженные Силы Украины находятся в сложном положении, и им предстоит принимать дальнейшие меры для обеспечения безопасности страны и защиты других территорий.

Ранее мы писали о том, что на Украине обвинили авторитетное американское СМИ в распространении российских «фейков».