Жительница Балашихи обнаружила тело сына в колодце

Жительница Балашихи нашла тело своего сына в колодце, когда приехала в гости к нему домой. Об этом сообщает Regions со ссылкой на собственный источник.

«Жительница Балашихи приехала в гости к сыну и обнаружила, что калитка и дверь закрыты, а в доме горит свет. Решив проверить, что случилось, она начала обходить участок», — говорится в сообщении.

Во время обхода участка она наткнулась на открытый колодец и решила заглянуть в него. Там она увидела сына. На место инцидента приехали медицинские работники, которые констатировали смерть мужчины. По данному факту проводится проверка.

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