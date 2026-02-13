Жительница Балашихи «подарила» налоговой 40% стоимости авто из-за одной ошибки

Россияне все чаще получают увесистые «письма счастья» от налоговой службы после покупки автомобилей у иностранцев. Причина — расчеты наличными или криптовалютой, которые налоговики считают нарушением закона. Штрафы достигают 40 процентов от стоимости сделки, и под удар уже попали жители Подмосковья. Одна из таких историй произошла в Балашихе, передает REGIONS .

Уроженка Балашихи Алена К. получила уведомление о штрафе в начале февраля. Женщина приобрела внедорожник у иностранца, соблюдая, как ей казалось, все формальности. Но один нюанс стоил ей круглой суммы.

«Теперь я должна выплатить 40% от стоимости моего „китайца“, а это 600 тысяч рублей», — рассказала Алена REGIONS.

В налоговой пояснили: санкции наложены за нарушение закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». О существовании этого документа автовладелица, по ее словам, даже не подозревала. Расплата за незнание оказалась суровой.

Как избежать подобных сюрпризов, REGIONS рассказала юрист Гульназ Измайлова. По словам эксперта, главное правило — никаких наличных. По ее словам, нужно переводить деньги с российского банковского счета на счет продавца-иностранца. Делать это важно через уполномоченные банки.

«Это обеспечит законность сделки и прозрачность для налоговой. Откажитесь от наличных и крипты: покупка за наличные (особенно валюту) или через криптовалютные кошельки у нерезидента считается незаконной валютной операцией», — рассказала юрист.

Юрист дала несколько важных рекомендаций для тех, кто планирует покупку авто у иностранца. Прежде всего, необходимо проверить статус продавца: если это физическое лицо без российского гражданства, риск штрафа максимален. Саму сделку нужно оформлять договором купли-продажи с указанием всех реквизитов, а факт оплаты подтверждать банковской выпиской.

Еще один безопасный вариант — обратиться к посредникам. Официальные импортеры или брокерские компании берут на себя «белую» поставку автомобиля и проводят платежи исключительно законным способом. В этом случае можно спать спокойно, не ожидая утром письма с требованием заплатить полмиллиона за незнание тонкостей валютного законодательства.

