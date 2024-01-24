Жительница белгородского села поблагодарила пилотов Ил-76, которые спасли множество жизней

Женщина из села Яблоново в Белгородской области выразила благодарность пилотам самолета Ил-76, которые смогли увести транспорт подальше от населенного пункта. Об этом пишет RT .

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января. Его подбили силы ВСУ из Харьковской области, несмотря на то, что на борту находились 65 их пленных товарищей. Пассажиры, шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли.

По словам женщины из села Яблоново, на шум отреагировали ее собаки, которые лаяли на шум. Она вышла на улицу и увидела сильный взрыв. Она поняла, что произошло, чем была шокирована. Сельчанка отметила, что транспорт увели подальше от населенного пункта. Она поблагодарила пилотов Ил-76, хотя их уже нет в живых.

«Спасибо, что он нас уберег... Сами погибли, а село спасли», — высказалась женщина.

Отметим, что в селе Яблоново Белгородской области живет более тысячи человек.

Напомним, что по версии Минобороны РФ, Киев сорвал обмен военнопленными, сбив самолет из ЗРК. Инцидент рассматривают как теракт. Ранее предположили, из каких именно установок могли совершить атаку.