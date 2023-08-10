Жительница Брянска с зонтом провалилась в оставленную без ограждения дорожниками яму

Инцидент произошел в центре Брянска на улице Дуки. Вырытый в ходе дорожных работ котлован был беспечно огражден обычной лентой. Прошедший накануне в городе сильный ливень наполнил яму водой. Туда и угодила одна из местных жителей.

Отмечается, что девушка оказалась не робкого десятка и смогла сама выбраться из беды. Находившиеся неподалеку очевидцы вызвали на место экстренные службы.

«О наличии ямы не свидетельствовало вообще ничего и вскоре туда провалилась девушка с зонтиком, переходившая дорогу. К счастью, девушке удалось выбраться из котлована», - приводится в публикации в соцсетях.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в Хабаровском крае продлили запрет на посещение лесов.