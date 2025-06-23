Жительница Дагестана заразилась ВИЧ после брака с многоженцем

В Дагестане женщина стала третьей супругой в полигамном браке и заразилась ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

Врач из местной больницы поделился этой историей, подчеркнув, что намеренно выждал несколько месяцев, чтобы исключить возможность идентификации пациентки по времени ее обращения.

По словам медика, женщина обратилась в больницу, жалуясь на общее недомогание и белый налет на языке. В ходе обследования выяснилось, что ее муж является носителем ВИЧ. После проверки у самой пациентки также обнаружили вирус.

Как пояснил врач, женщина не контактирует с другими женами своего мужа, хотя и знает об их существовании. Она выразила обеспокоенность и задала вопрос о том, как можно предупредить других женщин, находящихся в подобных отношениях, о риске заражения.

Ранее сообщалось, что у многоженца Сухова родился 30-й ребенок от сбежавшей официальной супруги.