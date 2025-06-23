Жительница Дагестана заразилась ВИЧ после брака с многоженцем
Жительница Дагестана согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ
Фото: [unsplash.com]
В Дагестане женщина стала третьей супругой в полигамном браке и заразилась ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».
Врач из местной больницы поделился этой историей, подчеркнув, что намеренно выждал несколько месяцев, чтобы исключить возможность идентификации пациентки по времени ее обращения.
По словам медика, женщина обратилась в больницу, жалуясь на общее недомогание и белый налет на языке. В ходе обследования выяснилось, что ее муж является носителем ВИЧ. После проверки у самой пациентки также обнаружили вирус.
Как пояснил врач, женщина не контактирует с другими женами своего мужа, хотя и знает об их существовании. Она выразила обеспокоенность и задала вопрос о том, как можно предупредить других женщин, находящихся в подобных отношениях, о риске заражения.
Ранее сообщалось, что у многоженца Сухова родился 30-й ребенок от сбежавшей официальной супруги.