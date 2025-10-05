Жительница Химок выступила на телепередаче «Поле чудес»

Анастасия Ларцева, художник-декоратор из ДК «Брехово», появилась в популярной телеигре «Поле чудес». Химчанка представила запоминающийся музыкальный номер, исполнив композицию «Ключик к замочку», сообщили в пресс-службе г. о. Химки.

Анастасия — исполнительница русских народных песен и произведений коми-пермяцкого фольклора, отмеченная множеством наград на всероссийских и международных состязаниях. Она регулярно появляется в различных телешоу и является ведущей на одном из телевизионных каналов.

В ДК «Брехово» Анастасия трудится уже более восьми лет. Как художник-постановщик, она занимается созданием красочных сценических образов, а также руководит детским фольклорным ансамблем «Золотая карусель».

За свои заслуги артистка была удостоена медали «За усердие в службе» по указу войскового атамана ВКО «Центрального казачьего войска». Благодаря ее таланту и жизнерадостности, каждое выступление Анастасии приковывает внимание публики и дарит море положительных эмоций.

