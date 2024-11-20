Жительница Иркутской области выживала в тайге более десяти дней

Жительница Приангарья рассказала в беседе с RT , как заблудилась в глухой тайге и провела там свыше десяти дней без предметов для выживания, еды и воды.

Собеседница рассказала, что работала на базе в лесу и охраняла технику. В какой-то момент она решила проверить природную зону на наличие ягод, но увлеклась. Впереди был сплошной бурелом: женщина перелазила через поваленные ураганом деревья, пока не поняла, что заблудилась.

Первые дни сибирячка старалась идти на просветы солнечного света. Ветки стали ее лежанкой, но воды и еды она не нашла. Кругом было тихо и пусто.

«Я уже лежала, сознание было как в тумане, когда услышала собачий лай, а через несколько минут со всех сторон появились мужчины с ружьями. Я еще подумала: война, что ли, началась», — сказала женщина.

Заблудшую жительницу Приангарья госпитализировали после обнаружения. Она отморозила обе ступни, которые врачам пришлось ампутировать.

Ранее сообщалось, что спасатели вывели из леса в Крыму заблудившихся мать с дочерью.