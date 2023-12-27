Жительница Италии, попавшая в реанимацию из-за ошибки в квитанции ЖКХ, умерла

Ранее мы сообщали, что пожилая женщина попала в реанимацию после того, как получила чек на оплату водоснабжения. По информации источника, пенсионерка увидела в квитанции гораздо большую сумму за воду, чем раньше. Так, отмечалось, что в чеке был указан счет в размере 15 339 тысяч евро. Обслуживающая женщину коммунальная компания ошиблась на 15 284 евро – итальянке необходимо было заплатить 55 евро.

Из-за волнения насчет указанной в квитанции суммы, женщине стало плохо. Ее вскоре доставили в реанимацию. Брат женщины после случившегося связался с компанией, которая подтвердила свою ошибку. Банк, в котором был открыт счет женщины, уже успел списать с нее половину суммы по этому чеку, однако вскоре после выяснения всех обстоятельств средства были возвращены.

По информации телеканала, умершей оказалась Катерина Джовинаццо, проживавшая в Лигурии. Ей было 88 лет.