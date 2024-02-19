Жительница Ямала выставила на продажу «счастливый» клевер за 1,5 млн рублей

Жительница из Ноябрьска опубликовала на сайте бесплатных объявлений редкий четырехлистный клевер. Она уверена, что растение приносит удачу. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Женщина из ЯНАО хочет получить за клевер полтора миллиона рублей. Объясняет она это тем, что растение приносит удачу, финансовое благополучие и успех. При этом она уже не первая, кто пытается сделать на популярном сайте подобную продажу.

«Продам клевер четырехлистный. Приносит удачу, успех и финансовое благополучие! Встречается крайне редко!» — написала продавец.

Неизвестно, нашли ли предприимчивые продавцы своих покупателей.

Согласно народным поверьям, удачу принесет только клевер, найденный случайно. Известно, что особенно важным символом клевер является в Ирландии, где принято искать растение на День Святого Патрика. Почитают растение и в Индии. Славяне же считали четырехлистник оберегом.

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