Жительница ЯНАО лишилась 2 млн рублей из-за желания разбогатеть

Жительница Шурышкарского района в ЯНАО повелась на рекомендации неизвестного и лишилась ценного из-за мошенников. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Женщина повелась на стандартную схему развода мошенников. Она нашла в Сети информацию о «крутом инвестпроекте» и решила оставить заявку. Вскоре с ней связались неизвестные. Уже в мессенджере северянка поверила обещаниям «финансового аналитика». Однако мечты о золотых горах и безбедной жизни обернулись кошмаром.

Мошенники убедили мечтательницу в том, что необходимо вложить 1,9 миллиона рублей в течение трех недель для увеличения этой суммы. Женщина последовала инструкции и горько пожалела. Лишь после пропажи лже-консультантов и отсутствия прибыли она поняла, что ее обманули.

Женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что экономист Разуваев пояснил, могут ли злоумышленники украсть средства с заблокированной карты.