Жительница ЯНАО обогатила мошенников на несколько миллионов рублей

Жительница Пуровского района ЯНАО лишилась крупной суммы, поверив незнакомцам по телефону. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружную прокуратуру.

Мошенники звонили северянке в ноябре несколько раз, каждый из которых они представлялись сотрудниками Минздрава или ФСБ. Одна из попыток поговорить с женщиной увенчалась успехом. Аферисты заявили, что на гражданку якобы пытаются взять кредит, в связи с чем деньги нужно перевести на «безопасный счет» и операция «будет отменена».

Ставшая уже классической уловка сработала: женщина послушно перевела два с половиной миллиона рублей на указанные реквизиты. Лишь позже она поняла, что ее обманули. Пуровчанка обратилась в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в России распространяется новая схема взлома аккаунтов на «Госуслугах».