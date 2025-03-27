Случайный очевидец спас женщину с ребенком, на которых напали маламуты

Жительница Петрозаводска в соцсетях рассказала, как на нее с ребенком напали маламуты, сообщил karelinform.ru.

По словам горожанки, она вышла на прогулку с дочерью и собакой вечером 26 марта. На них сначала напала одна собака. Женщина считает, что это был маламут. Она отметила, что начала кричать с призывами помочь. На крики выбежал еще один пес такой же породы. Он накинулся на собаку женщины. Инцидент произошел в 23:00. По словам женщины, рядом не было никого, кто мог бы помочь.

«Замечу, что обе собаки были без намордников и ошейников на самовыгуле», — написала горожанка.

По словам женщина, мимо проезжал автомобиль. Водитель остановился и сначала начал сигналить. Маламуты никак не реагировали на звуки. Тогда мужчина вышел из машины и начал отгонять собак. Женщина уверена, что он спас ее с дочерью.

Отметим, что депутаты Государственной думы работают над тем, чтобы снизить количество нападений собак на людей и животных. Первоочередная задача — определиться с единой позицией. В числе предложений — увеличить штрафы за самовыгул собак, разрешить усыпление бродячих собак, запретить подкармливать уличных животных, варить из бродячих собак мыло.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Дагестане.