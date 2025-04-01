Жительница ЯНАО попалась в ловушку мошенников дважды за день

В Тарко-Сале местная жительница дважды поверила злоумышленникам и лишилась 840 тысячи рулей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал «Кибер Ямал».

Северянка получила звонок от незнакомца в популярном мессенджере. Мужчина представился сотрудником социального фонда и предложил записать ее для получения услуги. Женщина согласилась и продиктовала код, который пришел по СМС.

Вскоре женщине позвонил лжесотрудник «Госуслуг». Он попросил жительницу ЯНАО включить демонстрацию экрана и затем зайти в приложение банка. Таким образом мошенникам удалось получить все нужные данные, а позже списать средства со счетов жертвы. В общей сложности им удалось украсть 840 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-невестку третьего президента Украины развели на 10 млн рублей.